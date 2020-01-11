Система распознавания лиц в Алматы: где, и с какой целью ее установят

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По периметру Зеленого базара Алматы установят систему распознавания лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Медеуского района Алматы.

«В одном из микроучастков Медеуского района Алматы планируют внедрить новейшую систему, которая позволит снизить правонарушения и вычислить преступность. Проект искусственного аналитического интеллекта будет реализован после подписания меморандума между правоохранительными органами района, предпринимателями и районным филиалом партии Nur Otan, а также прохождения определенных процедур», - сообщили в акимате.

Было отмечено, что это лишь один из проектов, который проходит всестороннее обсуждение.

«Основная цель программы - обеспечить безопасность в местах массового пребывания людей. В частности, «умные камеры» пока в пилотном режиме установят по периметру Зелёного базара. Возможности передовой отечественной разработки позволят распознавать лица, номера, неадекватные движения человека или транспорта, а также оставленные предметы», - поясняют в районной администрации.