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Система распознавания лиц в Алматы: где, и с какой целью ее установят

11 Января 2020 16:17
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Система распознавания лиц в Алматы: где, и с какой целью ее установят

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По периметру Зеленого базара Алматы установят систему распознавания лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Медеуского района Алматы.

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«В одном из микроучастков Медеуского района Алматы планируют внедрить новейшую систему, которая позволит снизить правонарушения и вычислить преступность. Проект искусственного аналитического интеллекта будет реализован после подписания меморандума между правоохранительными органами района, предпринимателями и районным филиалом партии Nur Otan, а также прохождения определенных процедур», - сообщили в акимате.

Было отмечено, что это лишь один из проектов, который проходит всестороннее обсуждение.

«Основная цель программы - обеспечить безопасность в местах массового пребывания людей. В частности, «умные камеры» пока в пилотном режиме установят по периметру Зелёного базара. Возможности передовой отечественной разработки позволят распознавать лица, номера, неадекватные движения человека или транспорта, а также оставленные предметы», - поясняют в районной администрации.


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Ключевые слова: Алматы, Акимат,
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Автор:

Серик Сабеков

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