18:37, 21 Май 2025 | GMT +5
Система ПВО отразила атаку БПЛА, летевшего на Москву
Система противовоздушной обороны отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
- Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, - написал он.
Ранее мэр сообщал об отраженных атаках трех БПЛА, летевших на Москву.