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    18:37, 21 Май 2025 | GMT +5

    Система ПВО отразила атаку БПЛА, летевшего на Москву

    Система противовоздушной обороны отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Беспилотник
    Фото: pixabay.com

    - Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, - написал он.

    Ранее мэр сообщал об отраженных атаках трех БПЛА, летевших на Москву.

    Теги:
    Мировые новости Россия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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