Система переселения граждан в трудодефицитные регионы изменилась в Казахстане

12 Января 2023, 15:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для стимулирования внутренней мобильности населения изменены подходы по переселению граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы. Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главным условием становится наличие рабочих мест и возможности обеспечения жильем. В настоящее время акимами принимающих регионов завершается подготовка дорожных карт, где будет указана потребность в кадрах с востребованными профессиями в разрезе предприятий и социальный пакет для прибывающих из трудоизбыточных регионов и кандасов», - сказала Тамара Дуйсенова.

Также министр обратила внимание на алгоритм приема этнических казахов, который был апробирован в Мангистауской области.

«Согласно ему, этнические казахи, имеющие на руках приглашения на работу, подтвержденные работодателем, получат визу в регион по месту нахождения предприятия, члены семей, этнических казахов, ранее прибывших в страну, будут направляться в регион, где они проживают, остальные категории по согласованию с местными исполнительными органами будут направлены в регионы расселения», – проинформировала министр.