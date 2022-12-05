Система пенсионных накоплений изменится в Казахстане

5 Декабря 2022, 11:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила о планах по изменению системы пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Граждан можно разделить на 3 категории. Первая категория – это казахстанцы, вышедшие на пенсию до 1 января 1998 года, имеющие полный трудовой стаж. Их численность составляет более 300 тысяч человек, получающих базовую и трудовую пенсии из республиканского бюджета. Размер пенсии большинства из них составляет от 120 до 160 тысяч тенге», - сказала Тамара Дуйсенова на правчасе в Мажилисе.

Вторая категория – пенсионеры, достигшие пенсионного возраста после 1 января 1998 года, в связи с наличием у них трудового стажа до этого периода они получают из республиканского бюджета базовую и трудовую пенсии. Их численность составляет 1,9 млн человек, к 2030 году ожидается что их количество достигнет 2,6 мл. человек. У этой группы будет поэтапно снижаться размер совокупной пенсии, так как уменьшается размер солидарной пенсии из-за снижения накопленного до 1 января 1998 года трудового стажа, и недостаточных пенсионных накоплений из-за небольшого периода участия в накопительной системе.

Третья категория – это будущие пенсионеры, которые будут выходить на пенсию после 2038 года и получать базовую и накопительную пенсию из ЕНПФ.

«Проблемным является состояние текущих и будущих пенсионеров. Для пенсионеров сегодняшнего поколения будут увеличены: размеры базовых пенсий в течение последующих 5 лет, размеры солидарных пенсий за счет доведения максимального дохода для исчисления пенсии с 46 до 55 МРП или до 70% от среднемесячной заработной платы», - отметила министр.

По ее словам, для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей.

«Они будут формировать базу для условно-накопительной пенсии, предусмотренной в действующем законодательстве. Таким образом, представители этой группы будут получать также, как и нынешние пенсионеры 3 вида пенсионных выплат: за счет государства – базовую пенсию, за счет работодателей – условно-накопительную пенсию, за счет своих накоплений – накопительную пенсию. Полагаем, эти меры обеспечат гражданам пенсию, адекватную их прежним доходам», – добавила министр.