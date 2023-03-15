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Система пенсионного обеспечения изменится в Казахстане

15 Марта 2023, 16:34
Система пенсионного обеспечения изменится в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Действующая в Казахстане система страхования по пяти социальным рискам соответствует международным стандартам и реальным экономическим условиям. Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, представляя проект Социального кодекса на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, одна из новел Социального кодекса касается системы социального страхования и пенсионного обеспечения граждан.

Тамара Дуйсенова подчеркнула, что действующая в Казахстане система страхования по пяти социальным рискам соответствует международным стандартам и реальным экономическим условиям.

«Она будет сохранена, но меняется ее целевая задача. Система будет направлена не только на осуществление социальных выплат, а, прежде всего, на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан», – сообщила министр.

При этом главным трендом предлагаемых изменений является: участие в системе социального обеспечения государства, работодателей и работников; усиление взаимосвязи между стажем участия в системе и размерами социальных выплат; поэтапное увеличение пенсионных и социальных выплат работникам, своевременно перечисляющим социальные взносы.

«Так, с этого года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты из Государственного фонда социального страхования в размере 45% от прежнего дохода сроком до 6 месяцев», – отметила глава МТСЗН.

Говоря об изменениях в системе пенсионного обеспечения, предусмотренных в проекте Соцкодекса, Тамара Дуйсенова сообщила, что для действующих пенсионеров в ближайшие 5 лет будет увеличена базовая пенсия. Также размер максимального дохода, используемого для расчета размера трудовой пенсии, увеличивается с 46 до 55 месячных расчетных показателей или до 70% от средней заработной платы. Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, с 1 января 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей.

Кроме того, вносятся изменения по расширению прав вкладчиков по управлению своими активами. Теперь пенсионные накопления выше установленного порога достаточности граждане будут тратить только на лечение и приобретение жилья.

Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий, или от всей накопленной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами. При этом необходимо отметить, что государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк.


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