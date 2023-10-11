Система образования в РК должна стремиться адекватно давать ответы на многочисленные вызовы - Эдуард Полетаев

Реформа системы образования в Казахстане является частью процесса реформирования страны в целом. Ожидаемые изменения характеризуются достижением повышения уровня качества и эффективности обучения. Однако условия, в которых осуществляется реформа, особенно материальные, не гарантируют, что процесс будет проходить желательными темпами и без сложностей, считает известный казахстанский политолог Эдуард Полетаев. Об этом передает агентство Kazinform.

- Качество передачи знаний новым поколениям напрямую зависит от инфраструктуры и педагогических кадров. Несмотря на очевидность этой идеи, её нужно проговаривать и следить, чтобы госполитика в сфере просвещения не сходила с основного маршрута и не замыкалась на малозначительных вопросах. В рамках реформ Казахстан вкладывается в повышение квалификации учителей, их социальную поддержку, в ремонт и строительство новых учебных заведений. В 2016 году ЮНЕСКО оценивала глобальную нехватку учителей в 69 млн человек. Глобальный спрос на учителей обусловлен такими факторами, как рост численности населения школьного возраста и увеличение соотношения учеников и учителей. Ныне ситуация улучшилась, но не в достаточной степени, чтобы удовлетворить глобальные потребности в образовании. В новом отчете, опубликованном к Всемирному дню учителя 2023 года (теперь в Казахстане утверждена конкретная дата празднования Дня учителя - 5 октября, синхронизированная со Всемирным днем учителя) ЮНЕСКО отмечает, что нехватка учителей сократилась почти на треть: по новым оценкам, она составляет 44 млн человек, - написал в Facebook Эдуард Полетаев.

По его словам, исследование, проведённое организацией, показывало, что преподавание как профессия слишком часто оказывается непривлекательным. Это приводит к тому, что молодых людей не удается внедрить в профессию, а в процессе их карьеры заметно увеличивается процент отсева.

«Учителя играют жизненно важную роль в жизни общества, однако эта профессия переживает серьезный кадровый кризис, - сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. - В некоторых регионах мира не хватает кандидатов. В других же наблюдается очень высокий процент отсева в первые годы работы. В обоих случаях ответ один: мы должны выше ценить, лучше готовить и больше поддерживать учителей».

- Нехватка учителей также является одной из ключевых проблем в школах Казахстана, например, серьёзный их дефицит возник в прошлом году из-за быстрого роста рождаемости. К тому же снижается процент студентов, планирующих после окончания учебы стать учителем. По данным министерства просвещения РК, в настоящее время в школах Казахстана трудятся 340 958 учителей, 36 315 учителей технического и профессионального образования. Количество педагогов в дошкольных организациях составляет 97 188 человек. Подготовка педагогических кадров осуществляется в более чем 50 высших учебных заведениях, из них 5 являются профильными педагогическими вузами, ориентированными только на подготовку учителей, - отметил Эдуард Полетаев.

Эксперт напомнил, что в конце 2019 году в стране принят «Закон о статусе педагога», который определяет статус учителей, устанавливает их права, обеспечивает социальный пакет, в том числе гарантируя постепенное увеличение заработной платы. Кроме того, правительство значительно увеличило государственные гранты для поступающих в вузы по педагогическим специальностям.

- Теперь важно решить проблему того, как удержать учителей на работе. Многие из них не планируют оставаться в профессии до выхода на пенсию, желая покинуть сектор образования. Другая нерешённая задача заключается в том, что педагогическое образование в Казахстане носит чрезмерно теоретический характер и не дает практических навыков, необходимых для работы с людьми. То есть в образовательных программах основное внимание уделяется предметам, а не преподаванию. Масштаб этих и других проблем в сфере образования в начале 2022 года привлёк внимание Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества следующее: «мы должны в целом переформатировать стандарты образования, направления образования и, следовательно, вслед за этим переформатировать менталитет нации, молодого поколения». Хотя реформы ведутся уже несколько лет. Например, высшее образование оптимизируется мерами по сокращению численности вузов на основании оценки качества их деятельности, в областях страны их объединяют в целях укрупнения, нарастают усилия по открытию в Казахстане филиалов ведущих зарубежных вузов, - подчеркнул Эдуард Полетаев.

По словам политолога, в современном обществе профессионально-образовательные характеристики человеческих ресурсов, формирующие потенциал страны, являются одним из основных столпов, определяющих её экономическое развитие. Знания превращаются в основной фактор производства, более существенный, чем такие традиционные факторы, как природные ресурсы, численность рабочей силы и капитал.

- На прошедшем 5 октября съезде республиканском съезде педагогов Глава государства подтвердил непоколебимость базового направления развития отечественного образования, подчеркнув, что сфере просвещения нужны новые профессиональные лидеры. Одно из решений, меняющих образовательную реальность, Касым-Жомарт Токаев уже поддержал в свое время. Это развитие современных частных школ. В таких организациях управленцы и учителя за счет более широких возможностей демонстрируют необходимые навыки преподавания вкупе с менеджерскими качествами. Конечно, и у них не всё идеально, но трансформация систем всегда происходит с учетом приобретаемого опыта. Выпускники целого ряда частных прогрессивных школ уже сегодня самостоятельно поступают в ведущие вузы мира и регулярно побеждают на международных олимпиадах. Важно, чтобы эта тенденция приобрела системный характер, - считает Э. Полетаев.

Эксперт отметил, что один из многообещающих проектов в этом направлении – проект «1000 лидеров изменений в образовании», запущенный в текущем году в пилотном режиме. Он выдвинут по примеру Президентского молодежного кадрового резерва, но с конкретным прицелом на просвещение. В идеале, в скором времени через пятиступенчатый отбор (в том числе – тестирование, обучение, стажировка) будет сформирован пул подготовленных менеджеров для системы образования Казахстана.