Система медицинского обслуживания изменится в Казахстане

Министерство здравоохранения РК готовит ряд изменений в систему медицинского обслуживания, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пациентам на диспансерном учете станет проще попасть к узким специалистам

Министерство здравоохранения готовит изменения в приказы, согласно которым пациенты, состоящие на диспансерном учете, теперь могут быть направлены к узким специалистам после приема медицинской сестры.

Медсестры будут сами проводить некоторые осмотры, выписывать рецепты и направления на анализы. Это позволит пациентам на динамическом наблюдении идти на прием к специалисту уже с результатами анализов, что оптимизирует время как врача, так и пациента.

Кроме того, вводятся запланированные приемы хронических больных, где осмотр больного и выписка направлений на диагностику будут делегированы среднему медперсоналу.

Эти новшества позволят разгрузить врача общей практики, оптимизировать процесс получения медпомощи и сделать ее доступной.

Медсестры научатся вести самостоятельные приемы пациентов

В результате перераспределения функционала врачей и медсестер поликлиник, медицинские сестры будут наделены правом вести самостоятельные приемы больных.

Начато обучение среднего медицинского персонала по программам, которые позволяют им вести пациентов с заболеваниями по ряду таких направлений, как кардиология, нефрология, эндокринология, гастроэнтерология, офтальмология, оториноларингология и хирургия.

Это позволит более рационально распределять нагрузку на врачей и повысить эффективность работы первичного звена.

Дети и студенты смогут прикрепиться к поликлинике родителей

В целях обеспечения качественного патронажа детей и беременных, теперь можно будет всей семьей обслуживаться в одной поликлинике по месту жительства.

Студенты сами могут выбрать поликлинику или сделать это через родителей, указав место учебы.

Ожидается, что это новшество улучшит доступ и удобство в получении медицинской помощи для всех членов семьи.

Также в целях равного доступа медицинской помощи, в том числе частным медицинским организациям, участвующим в системе ОСМС, управления здравоохранения будут распределять территории обслуживания.

Врачей участковой службы будут поощрять за раннее выявление заболеваний

В целях повышения эффективности работы врачей участковой службы вводится новая система расчета стимулирующих выплат.

Если до этого стимулирование специалистов проводилось в большей степени по системе снятия за невыполнение показателей, то новая система направлена на поощрение за выявление заболеваний на ранней стадии.

Это создаст мотивацию для медицинского персонала поликлиник не допускать осложнения и необоснованную госпитализацию пациентов.

Расчет стиумлирующих надбавок будет осуществляться автоматически, исключая человечессий фактор.

В отдаленных селах планируется открытие виртуальных медицинских кабинетов

Для жителей отдаленных населенных пунктов буду открыты виртуальные медицинские кабинеты, где они смогут получать консультацию и диагностику по месту жительства.

Пациент обращается в свой фельдшерско-амбулаторный пункт (ФАП), здесь фельдшер проводит первичный осмотр пациента и при необходимости подключает его к профильному специалисту по телемедицинской сети.

Внедрение «виртуальных кабинетов» сначала пройдет тестирование в пилотных регионах и затем будет принято решение о массовом внедрении данного новшества.

Жители отдаленных сел будут иметь доступ к специализированной медицинской помощи без необходимости ехать в крупные города.

Диагностика социально-значимых заболеваний станет бесплатной

Диагностика социально-значимых заболеваний станет бесплатной, независимо от статуса застрахованности в ОСМС.

Данное новшество расширит доступ к медицинской помощи для этой группы населения, позволит своевременно получать медицинскую помощь и выявлять патологии на ранних стадиях.

Если сейчас не застрахованным гражданам доступны услуги при подозрении только на туберкулез и ВИЧ-инфекции, то после внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты диагностика будет доступна при подозрении на онкологические заболевания, хронические гепатиты В и С и психические заболевания.