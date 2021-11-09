Система материального поощрения студентов-волонтеров внедрена в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Денежное вознаграждение и зачет академических кредитов смогут получать казахстанские студенты – волонтеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Теперь обучающиеся, которые активно занимаются волонтерской деятельностью, получат денежное вознаграждение за свой труд и старания. Также им может быть произведен зачет академических кредитов. Соответствующие нормы внедрены Министерством образования и науки РК.

Такое решение предназначено для увеличения числа активных студентов, занимающихся общественно значимой деятельностью. Например, такой, как помощь нуждающимся, реализация различных социальных проектов и др.

«Министерство уделяет особое внимание инициативам молодежи и поддерживает их начинания. К примеру, теперь за 20 часов волонтерской деятельности студентам предоставляется кредит в виде ваучера. Он позволяет произвести зачет двух академических кредитов (часов) в вузе / организации образования, где обучается студент. Также он получит единовременную денежную выплату в размере 20 000 тенге. Если студент отработал 50 часов, то ему произведут зачет пяти академических кредитов (часов) и выплатят 50 000 тенге», – сообщил председатель правления АО «Финансовый центр» МОН РК Аскар Ибраимов.

Отметим, что выплаты студентам-волонтерам предусмотрены за репетиторство по обучению языкам и компьютерной грамотности, за работу с детьми с особыми образовательными потребностями, за организацию дворовых и спортивных клубов, за социальную работу с детьми, престарелыми и людьми с ограниченными возможностями, за деятельность по охране окружающей среды и другое.

Внедрение системы поощрений студентов-волонтеров является одним из стимулов для развития социальной ответственности молодежи и продвижения волонтерского движения в Казахстане.