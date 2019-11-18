Система казначейства долго обрабатывает документы – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Мейрам Пшембаев озвучил проблемы долгой обработки документов системой казначейства и вытекающими отсюда последствиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со следующего года IV уровень бюджета будет внедрен еще дополнительно в 1338 сельских округах. Однако на сегодня система казначейства в регионах из-за загруженности долго обрабатывает счета к оплате, акты выполненных работ, по заработной плате. Поэтому местные исполнительные органы вынуждены работать с Комитетом казначейства по графику», - сказал Мейрам Пшембаев на Правительственном часе в Мажилисе.

Согласно информации, депутат сделал выводы, что информационная система Комитета казначейства не выдерживает даже текущую нагрузку.

«Какие меры принимает министерство, чтобы подготовить серверы комитета и иные информационные системы к внедрению второго этапа внедрения бюджета IV уровня?», - спросил мажилисмен.

На вопрос депутата вызвалась отвечать заместитель председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК Алия Байгенжина.

«Действительно, в информационной системе Комитета казначейства есть такие моменты на сегодня, к концу месяца, когда идет большой объем документов, какие-то территориальные органы у нас работают по графику. На самом деле более 7 лет обновление нашей информационной системы не проводилось, нами разработано технико-экономическое обоснование и поддержан проект по развитию модернизации информационной системы Комитета казначейства», - ответила представитель Минфина.

По ее словам, со следующего года будет проведено обновление нашей информсистемы и приобретено дополнительное серверное оборудование, которое позволит ведомству работать в полном объеме.

«Думаю, таких сбоев в системе у нас не будет», - заключила А. Байгенжина.