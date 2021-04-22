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    22:16, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Система госпланирования: как оцениваются и согласовываются нацпроекты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов рассказал, как оцениваются национальные проекты в рамках Системы государственного планирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каждый проект при разработке оценивается Министерством национальной экономики – на предмет экономической обоснованности; Министерством финансов – на предмет обеспеченности финансовыми ресурсами; Агентством по стратегическому планированию и реформам – на предмет соответствия вышестоящим документам системы государственного планирования», - сказал Кайрат Келимбетов во время заседания Высшего совета по реформам под председательством Главы государства в Акорде.

    По словам К. Келимбетова, проект далее согласовывается с Правительством Республики Казахстан, после которого вносится на рассмотрение Администрации Президента РК и на одобрение и утверждение Высшим Советом при Президенте Республики Казахстан.

    Национальный проект юридически утверждается Постановлением Правительства после прохождения всех вышеназванных этапов согласования.

    «При этом считаем, что проекты должны также быть обсуждены и с депутатским корпусом Парламента страны. Это позволит обеспечить скоординированное взаимодействие в рамках бюджетных процессов», - отметил К. Келимбетов.

    Напомним, сегодня под председательством Главы государства в режиме видеоконференцсвязи состоялось пятое заседание Высшего cовета по реформам.


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