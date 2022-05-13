13 Мая 2022 17:58

Система фиксации неправильной парковки не охватывает дворы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За неправильную парковку автомобиля предусмотрен штраф в размере от 3 до 15 МРП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Система автоматического фиксирования нарушений правил дорожного движения в данный момент функционирует вдоль дорог во всех районах столицы. Дворовые участки жилых домов не фиксируются», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана в ответ на запрос редакции МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в столице внедряют систему, которая автоматически фиксирует остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах, без привлечения сотрудников полиции. Нарушения правил парковки автомобилей теперь будут фиксировать при помощи комплексов фотовидеофиксации «Дозор-М», которыми оборудованы спецавтомобили ТОО «Парковочное пространство Астаны».

Однако столичные жители могут обжаловать штрафы за неправильную парковку. Протест на штраф должен быть направлен в орган, оформивший это предписание.