РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:29, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Система электронной подписи в Казахстане атакована хакерами

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Государственной технической службе сообщили о создании фишингового ресурса, имитирующего сайт для установки NCALayer (необходим для работы с ЭЦП - прим. ред.), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все мы знаем, для подписания запроса на получение госуслуги необходимо установить NCALayer. Государственной технической службой выявлен фишинговый интернет-ресурс hxxps://ncalayer.info/update.php, при открытии которого под видом обновления для NCALayer загружается и запускается вредоносная программа типа «Trojan Downloader», - говорится в сообщении ГТС.

    После цепочки расшифрования и загрузок, которая включает популярный репозиторий кода GitHub, на компьютер устанавливается вредоносное программное обеспечение Venom RAT v6.0.1, взломанная версия которой распространяется на хакерских даркнет-форумах.

    Особенностью данной вредоносной программы является то, что она обладает функционалом кейлоггера, кражи данных, скрытного дистанционного управления компьютером (VNC), а также управления веб-камерой. В конечном результате злоумышленник имеет возможность считывать информацию, набираемую на клавиатуре, просматривать пароли, в том числе с браузеров, а также установить сторонние приложения.

    ГТС настоятельно рекомендует не загружать и не устанавливать подобные программы и не переходить по подозрительным ссылкам, так как оно может угрожать личной информации.

    Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты KZ CERT направила информацию зарубежному регистратору доменного имени о принятии необходимых мер. К тому же, государственным органам и оперативным центрам информационной безопасности направлены уведомления с помощью внутренней платформы для обмена информацией.

    В ГТС напомнили, что официальным интернет-ресурсом для установки NCALayer является https://ncl.pki.gov.kz/kz/.


    Теги:
    Общество Безопасность Другие государственные органы Главная для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!