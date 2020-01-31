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Система экспресс-диагностики коронавируса разработана в Национальном центре биотехнологии

31 Января 2020 12:53
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Система экспресс-диагностики коронавируса разработана в Национальном центре биотехнологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках секционного заседания «Актуальные вопросы развития науки Казахстана» генеральный директор Национального центра биотехнологии Комитета науки МОН РК Ерлан Раманкулов рассказал о системе экспресс-диагностики коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На основе Центра биотехнологии Министерство образования и науки РК постоянно ведет исследования в направлении разработки диагностики, и в течение одной недели мы разработали диагностическую тестовую систему. Сейчас под эгидой Минздрава проводим диагностику проб, взятых у больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Мы своевременно и быстро отвечаем вызовам такого рода», - рассказал Ерлан Раманкулов.

Диагностика длится один день. Такого рода инфекции диагностируются двумя способами: ПЦР и ферментный анализ. Эти исследования проводятся при финансировании Министерства образования и науки РК. Разработан экспериментальный вариант.

«Минздрав РК его опробует, после анализа всех результатов он будет принят в протокол лечения. Пробы поступают от Минздрава РК. Мы хороши тем, что можем делать передовые вещи, а Министерство здравоохранения может обеспечить нас практическим материалом. Мы разработали диагностику и ведем ее анализ в центральной референс-лаборатории в Алматы», - отметил гендиректор Национального центра биотехнологии.


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Ключевые слова: Наука, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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