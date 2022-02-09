Система безналичных платежей оправдала себя в период пандемии – сенатор Бекболат Орынбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Бекболат Орынбеков внимательно изучил выступление Президента на расширенном заседании Правительства и обратил особое внимание на поручение Главы государства касательно развития Национальной системы платежей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Нам бы хотелось обратить особое внимание, что было поручение Главы государства по развитию Национальной системы платежей по Республике Казахстан, наш Комитет по финансам и бюджету на сегодняшний день провел уже два рабочих заседания для того, чтобы данные поручения Президента начали исполняться. Администратором данной программы является Нацбанк РК.Нужно отметить, что в 2021 году по международным существующих платежным системам было проплачено 61,5 млрд тенге, что по аналогии с 2020 годом – этот рост показал 34%. Система безналичных платежей сегодня сама себя оправдала и в период пандемии. Поэтому было поручение Главы государства по Национальной платежной системе РК, которое на сегодняшний день включает в себя два компонента, это межбанковская платежная система (карточная) и второй компонент, это мгновенная оплата карточкой. По этим двум направлениям нашим Комитетом проводится работа, так как данные оба компонента были задействованы в пилотном проекте в 2021 году в ноябре месяце. В 2022 году, как вчера было отмечено в докладе председателя Нацбанка на расширенном заседании Правительства, что ожидается именно внедрение двух компонентов в июне-июле 2022 года», - сказал сенатор.

Он пояснил, что рабочая группа депутатов внимательно изучает этот вопрос.

«Полностью поручение Президента, что должна быть своя система платежей, которая должна обеспечивать прежде всего безопасность, второе, сроки исполнения, третье, все-таки с той транзакцией, которая идет по Казахстану, надо обратить внимание, даже допустим мы говорим по безналичным платежам в 2021 году оборот составил более 73 трлн тенге. Есть поручение Главы государства по изучению и внедрению пилотного проекта цифрового тенге, который будет третьей формой оплаты, тоже мы на своей рабочей комиссии по данной теме ведем вопрос. В то же время вопрос по цифровому тенге, думаем, что дополнительный анализ нужен и с учетом всех, кто задействован в нашем Комитете, будет внесено конкретное предложение», - добавил депутат.