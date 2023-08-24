Сироту восстановили в очереди на жилье в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске ребенок-сирота оказался ниже на 67 пунктов в очереди на жилье из-за некорректно введенных данных сотрудниками горакимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации департамента по делам государственной службы, в ведомство обратилась горожанка, имеющая на патронатном воспитании 12-летнего ребенка.

Женщина пояснила, что в апреле обратилась в отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог по вопросу некорректной даты постановки ее подопечного в очередь на жилье. Фактически его зарегистрировали в феврале 2018 года, однако на портале kezekte.kz. значится сентябрь этого же года.

«Отделом жилищно-коммунального хозяйства не были предприняты самостоятельно меры по восстановлению прав услугополучателя. В июле заявительница вынуждена была обратиться в наш департамент. В ходе проверки установлено нарушение законодательства о госуслугах. Права заявителя восстановлены. На портале kezekte.kz скорректирована дата, очередь на жилье изменилась на 67 позиций», - сообщила главный специалист управления государственных услуг Нургуль Жанмурзина.

По итогам проверки к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлекли главного специалиста сектора по правовой работе, учету и распределению коммунального и ипотечного жилья отдела жилищно-коммунального хозяйства.

В Петропавловске это не первый случай нарушений прав людей при постановке в очередь на получение жилья. Пару лет назад молодой человек, относящийся к категории «дети-сироты», случайно узнал, что его сняли с очереди в связи с его смертью.

В прошлом году прокуроры области помогли восстановиться в очереди на жилье 49 детям-сиротам.

В Антикоррупционной службе в этом году сообщили, что дети-сироты получали жилья в два раза меньше, чем положено по действующему законодательству.