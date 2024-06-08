РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Сирота доказал свое право на квартиру через суд в Павлодаре

    Сирота доказал свое право на квартиру через суд в Павлодаре
    Фото: freepik.com

    Жилищная комиссия незаконно исключила сироту из списка очередников, когда парень нашел работу в Экибастузе. Справедливости удалось добиться только через суд, передает корреспондент агентства Kazinform.

    С 2009 по 2016 год павлодарец воспитывался в школе-интернате для детей-сирот. Тогда же его поставили в очередь на жилье от государства. После 18 лет молодой человек жил на арендованных квадратных метрах в Павлодаре. Но, чтобы устроиться на работу, ему пришлось временно прописаться в Экибастузе.

    После этого городская жилищная комиссия решила снять сироту с очередности: «в связи с выездом на постоянное жительство в другой населенный пункт».

    - Суд посчитал разумным и справедливым применение норм пункта 1 статьи 73 Закона «О жилищных отношениях», поскольку дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, признанные нуждающимися в жилище и поставленные на учет, не подлежат снятию с учета до получения жилища, - сообщил судья павлодарского областного суда Марат Дайкенов.

    Решением суда жилищные права истца были восстановлены, поскольку временная прописка по месту работы не является постоянным местом жительства гражданина. Судебный акт уже вступил в законную силу.

    Теги:
    Закон и право Дети Суды Жилье Экибастуз Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!