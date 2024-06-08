Сирота доказал свое право на квартиру через суд в Павлодаре

Жилищная комиссия незаконно исключила сироту из списка очередников, когда парень нашел работу в Экибастузе. Справедливости удалось добиться только через суд, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 2009 по 2016 год павлодарец воспитывался в школе-интернате для детей-сирот. Тогда же его поставили в очередь на жилье от государства. После 18 лет молодой человек жил на арендованных квадратных метрах в Павлодаре. Но, чтобы устроиться на работу, ему пришлось временно прописаться в Экибастузе.

После этого городская жилищная комиссия решила снять сироту с очередности: «в связи с выездом на постоянное жительство в другой населенный пункт».

- Суд посчитал разумным и справедливым применение норм пункта 1 статьи 73 Закона «О жилищных отношениях», поскольку дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, признанные нуждающимися в жилище и поставленные на учет, не подлежат снятию с учета до получения жилища, - сообщил судья павлодарского областного суда Марат Дайкенов.

Решением суда жилищные права истца были восстановлены, поскольку временная прописка по месту работы не является постоянным местом жительства гражданина. Судебный акт уже вступил в законную силу.