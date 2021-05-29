Сирот и детей из нуждающихся семей охватят ПЦР-обследованием на коронавирус в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Постановление о дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Костанайской области принято сегодня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В новом документе главный санврач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев постановил «обеспечить охват обследованием на COVID-19 методом ПЦР по эпидемиологическим показаниям», в частности, воспитанников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из социально уязвимых слоев населения (с ограниченными возможностями в развитии, находящихся под опекой, патронатом, из многодетных, малообеспеченных семей).

«Отбор проб биоматериала осуществляется специалистами лаборатории филиала НЦЭ с соблюдением требований противоэпидемического режима и использованием средств индивидуальной защиты. Ответственный специалист территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля осуществляет регистрацию отобранного материала, с заполнением всех данных пациента в электронное направление, в информационной системе НЦЭ и отправляет в соответствующую лабораторию с личного кабинета специалиста»,- говорится в постановлении.