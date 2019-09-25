Сирийский конфликт и борьба с глобализмом – о чем говорили Трамп и Эрдоган на Генассамблее

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Восьмой день 74-ой Сессии Генеральной Ассамблеи выдался весьма интересным и богатым на обсуждение глобальных проблем. В частности, лидеры мировых держав затронули темы решения последствий Сирийского конфликта и сохранения национальной идентичности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если посмотреть на нашу огромную удивительную планету, вырисовывается истина: если вы хотите свободы, нужно гордиться своей страной. Если вам необходимо демократия, крепите свой суверенитет. А если вы хотите мира, любите свой народ. Мудрые лидеры в своей стране всегда действовали в защиту интересов своего собственного народа. Будущее не за глобалистами, будущее за патриотами, за суверенными независимыми странами, которые защищают своих граждан, с уважением относятся к соседям и чтут ту разницу, благодаря которой, каждая страна является особой», - сказал Президент США Дональд Трамп в своем выступлении.

Американский лидер также заверил, что США являются активным защитником традиций и обычаев, которые имеются у каждого народа.

«США, потратив после моего избрания более 2,5 трлн долларов на то, чтобы полностью перестроить наши вооруженные силы, являются самой мощной страной. Надеюсь, нам никогда не придется использовать эту мощь. Американцы знают, что когда в мире другие стремятся к доминированию, превосходству, наша страна должна быть сильной – по богатству, по мощи и по духу. Именно поэтому США самым активным образом выступают в защиту традиций и обычаев, которые и сделали нас теми, кем мы являемся», - отметил Президент США.

«Как и моя любимая страна, каждое государство, которое представлено в этом зале, имеет свою историю, культуру, наследие, которыми оно дорожит, и которые заслуживают того, чтобы их защищать. Это дает нам единый уникальный потенциал и силу. Свободный мир должен опираться на свои национальные основы, не должно быть попыток их подменять или сводить их на нет», - добавил он.

В свою очередь, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил решение проблемы сирийских беженцев.

«Мы не сумеем найти решения Сирийскому конфликту, если не разберемся со всеми террористическими организациями, исходя из одинаковых позиций. Наши переговоры с США относительно создания безопасных зон в Сирии продолжаются. Мы предлагаем разработать мирный коридор глубиной в 30 км и протяженностью в 480 км. Это позволит произвести расселение 2 млн сирийцев при поддержке международного сообщества», - отметил лидер Турции.

«Если эта безопасная зона будет одобрена, то тогда мы вполне можем заявить о возможности расселения здесь от 1 до 2 млн беженцев. Коалиционные силы США, России и Ирана – все мы можем работать плечом к плечу, чтобы расселить здесь беженцев, чтобы эти люди не оказывались в лагерях сосредоточения. Но работать нужно сообща, это бремя мы не в состоянии вынести в одиночку», - подчеркнул он.

Р. Эрдоган также анонсировал международную конференцию, которая пройдет под сопредседательством Турции.

«У нас идут должные подготовительные работы, также идет процесс подготовки к потенциальной международной конференции с участием Ливана, Ирака и Иордании. Особо важным также является и проведение глобального форума по вопросам беженцев, который в декабре состоится в Женеве под сопредседательством Турции. Полагаем, что можно было бы и организовать конференцию доноров под руководством ООН, чтобы поддержать возвращение людей в безопасные районы», - добавил он.

Отдельное внимание сегодня было уделено и вопросам развития образования. Председатель 74-ой Сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде призвал к сотрудничеству в сфере модернизации обучающего процесса.

«Доступ к бесплатному качественному начальному и среднему, а также профессионально-техническому образованию – жизненно важный момент. Это императивно, поскольку страна не может развиваться выше того потенциала, который есть в сфере образования, и прежде всего, потенциала преподавателей. И нужно, чтобы учащиеся в мире получали знания от квалифицированных преподавателей в области научных дисциплин, технологий, инженерного дела, математики и гуманитарных наук», - заявил М. Банде.

«Я настоятельно призываю страны, у которых есть такие возможности, наладить тесное сотрудничество в вопросе подготовки преподавателей соответствующие возможности должны быть у девочек и у детей-инвалидов», - заключил председатель 74-ой Сессии Генассамблеи ООН.