Сирия вступает в решающий этап политического перехода — ООН

Несмотря на сохраняющиеся проблемы в сфере безопасности, тяжелое экономическое положение и напряженность между отдельными общинами, перед Сирией открываются реальные возможности для политического перехода и восстановления, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Однако успех этого процесса будет зависеть от того, смогут ли новые государственные институты заслужить доверие всех сирийцев. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности заместитель специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии Клаудио Кордоне. Он выступал из Дамаска, где в течение июля проводит встречи с представителями сирийских властей, гражданского общества, женских организаций, а также региональными и международными партнерами.

— Несмотря на вызовы — о которых свидетельствуют инциденты в сфере безопасности, экономические трудности и неурегулированная напряженность на местах, — возможности Сирии реальны. Для их реализации необходимо создать инклюзивные и подотчетные институты, способные работать на благо всех сирийцев и укреплять доверие между различными общинами страны, — сказал Кордоне.

Визит Генерального секретаря

Представитель ООН сообщил, что на этой неделе Сирию по приглашению правительства посетит Генеральный секретарь Антониу Гутерриш. Это будет его первый визит в страну в качестве главы ООН.

В Дамаске Гутерриш встретится с президентом Ахмедом аш-Шараа, министром иностранных дел Асаадом аш-Шайбани и другими представителями правительства. Визит даст Генеральному секретарю возможность своими глазами увидеть как переспективы, так и трудности политического перехода и восстановления страны, а также последствия многолетнего конфликта. В ходе поездки он лично выслушает представителей сирийского гражданского общества, женских организаций и различных общин. Генеральный секретарь подтвердит приверженность ООН поддержке сирийского правительства и народа на этом определяющем этапе истории страны. Он также подчеркнет необходимость уважать суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии.

Институциональные изменения

По словам Кордоне, в июле в Сирии произошли важные институциональные изменения. Президент назначил Верховный конституционный суд, в состав которого вошли семь судей, включая двух женщин. Начал работу и новый Народный совет. Сейчас в нем 206 депутатов, представляющих различные профессиональные, общественные и политические круги. Среди них есть бывшие представители оппозиции, племенные лидеры, предприниматели, бывшие участники вооруженных формирований, а также люди, пережившие заключение и химические атаки.

При этом доля женщин в парламенте составляет немногим более десяти процентов. В ООН отмечают, что многие сирийцы по-прежнему обеспокоены недостаточной представленностью женщин и отдельных общин в новых органах власти.

Народному совету предстоит принять регламент, а затем приступить к обширной законодательной работе. В перспективе он должен участвовать в подготовке постоянной конституции и инклюзивных выборов. Кордоне подчеркнул, что важнейшим условием доверия станет реальное разделение властей и независимость законодательных и судебных институтов от исполнительной власти.

Северо-восток Сирии

На северо-востоке страны продолжается интеграция военных и силовых структур в рамках соглашения от 29 января. Есть прогресс в интеграции судебной системы, а Министерство труда и социальных дел стало первым ведомством, завершившим объединение. Вместе с тем сохраняются разногласия по ряду вопросов — командным полномочиям, интеграции Отрядов защиты женщин, управленческим назначениям и распоряжению природными ресурсами. По словам Кордоне, ожидания сторон по многим из этих аспектов расходятся, однако сам процесс продолжается, что в ООН приветствуют.

Правосудие

Отдельное внимание на заседании уделили правосудию. В Сирии продолжаются судебные разбирательства в отношении лиц, связанных с прежним режимом, а в европейских судах были вынесены новые приговоры по делам о преступлениях, совершенных во время конфликта.

Однако, как подчеркнули в ООН, уголовных процессов недостаточно. Стране необходим всеобъемлющий механизм переходного правосудия, который будет включать установление истины, возмещение ущерба пострадавшим и реформу государственных институтов. Такой процесс должен охватывать нарушения, совершенные всеми сторонами, учитывать опыт женщин и переживших сексуальное насилие и способствовать восстановлению доверия к государству.

Ситуация в сфере безопасности

Обстановка в стране при этом остается хрупкой. Спустя год после серьезных нарушений прав человека в Эс-Сувейде политический тупик остается таким же глубоким, как и прежде. В конце июня там произошли столкновения между Силами безопасности и Национальной гвардией; хотя эскалации до более широкого конфликта удалось избежать, обстановка в сфере безопасности продолжает ухудшаться.

По имеющимся данным, в результате межобщинного насилия погибли не менее пяти человек, продолжаются похищения людей и ответные нападения, а дополнительным источником нестабильности остаются организованная преступность и наркотрафик. В Дамаске в июле произошли взрывы, а террористические группировки по-прежнему пытаются сорвать переходный процесс. В ООН также выражают глубокую обеспокоенность продолжающейся военной активностью Израиля на юге Сирии, включая вторжения, обстрелы, полеты беспилотников и ограничения передвижения мирных жителей.

Экономическая ситуация

На экономическом направлении появились признаки оживления международного сотрудничества. Однако, предупредил Кордоне, успех новых соглашений будет оцениваться прежде всего по тому, приведут ли они к улучшению жизни обычных сирийцев, которые сталкиваются с высокими ценами, безработицей, падением покупательной способности и ограниченным доступом к основным услугам.

— Успех этого переходного периода будет оцениваться не только по созданным институтам, но и по тому, как они функционируют, — заявил представитель ООН.

По его словам, Сирии необходима сбалансированная и эффективная система управления с полноценным участием женщин и всех групп общества, дальнейшим продвижением правосудия и реальным улучшением повседневной жизни населения.

Гуманитарная ситуация

Выступая на том же заседании Совета Безопасности от имени заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Тома Флетчера, директор отдела реагирования на кризисные ситуации Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Эдем Восорну отметила, что после декабря 2024 года в свои родные районы вернулись около 1,7 миллиона сирийских беженцев и еще 1,9 миллиона внутренне перемещенных лиц. Однако внутри страны по-прежнему остаются перемещенными 5,5 миллиона человек, а более шести миллионов сирийских беженцев продолжают жить за рубежом.

По оценкам ООН, гуманитарная помощь по-прежнему необходима 15,6 миллиона человек — почти двум третям населения Сирии. Миллионы людей испытывают нехватку продовольствия, не имеют стабильного дохода, доступа к чистой воде, медицинской помощи и образованию.

По словам Восорну, сегодня главными препятствиями для возвращения людей становятся уже не только вопросы безопасности: не менее важны восстановление жилья, оформление документов, расчистка завалов, создание рабочих мест и обеспечение населения электроэнергией, а также доступом к школам, медицинским учреждениям и другим базовым услугами.

Особую обеспокоенность в ООН вызывают события на юге Сирии. Продолжающиеся вторжения, ограничения на передвижение и нестабильная ситуация в сфере безопасности осложняют доставку гуманитарной помощи и повышают риски для мирных жителей. В южных районах страны около 80 процентов населения по-прежнему нуждаются в той или иной форме поддержки. В ООН подчеркнули, что гуманитарный доступ должен оставаться безопасным и беспрепятственным, а гражданское население — находиться под защитой.

Ранее сообщалось о том, что суд в Сирии начал заочное разбирательство по делу Башара Асада и его брата.