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Сирены прозвучат 1 марта в Казахстане

25 Февраля 2022 19:45
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Сирены прозвучат 1 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стране пройдет республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

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В рамках Всемирного дня Гражданской обороны, 1 марта 2022 года с 9.00

по 12.00 часов запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты.

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей
от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.

В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей),
а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.

Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры
и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Наряду с этим, будет проверена исправность локальных систем оповещения
на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.

Проведение республиканской проверки системы оповещения направлено
на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения
от возможных чрезвычайных ситуаций.

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#Безопасность   #МЧС  
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