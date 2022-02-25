Сирены прозвучат 1 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стране пройдет республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В рамках Всемирного дня Гражданской обороны, 1 марта 2022 года с 9.00

по 12.00 часов запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты.

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей

от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.

В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей),

а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.

Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры

и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Наряду с этим, будет проверена исправность локальных систем оповещения

на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.

Проведение республиканской проверки системы оповещения направлено

на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения

от возможных чрезвычайных ситуаций.