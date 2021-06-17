Сирены оповещения о ЧС включатся в Алматы
Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.
Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.
ДЧС города Алматы напоминает правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Если сигнал застал вас дома:
- включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;
- прослушайте экстренное сообщение;
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.
Если сигнал застал вас на улице:
- прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.