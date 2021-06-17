Сирены оповещения о ЧС включатся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 12:55 Департамент по ЧС города Алматы проведет плановую ежеквартальную техническую проверку готовности системы оповещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.

ДЧС города Алматы напоминает правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Если сигнал застал вас дома:

- включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;

- прослушайте экстренное сообщение;

- действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Если сигнал застал вас на улице:

- прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;

- действуйте в соответствии с переданным сообщением.