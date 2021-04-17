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    18:50, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Сиреневый сад появится в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сиреневый сад появится на участке рядом с Триатлон-парком в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram руководителя Центра урбанистики столицы Елнара Базыкена.

    Более 1 тысячи кустов сирени будет высажено на территории участка вблизи моста по улице Сарайшык. Идея проекта - создать ландшафтную зону притяжения для жителей города.

    «Сиреневый сад по праву может стать нашей альтернативой японским деревьям сакура, сезон цветения которых празднуется ежегодно в Стране восходящего солнца. Думаем, у каждого из нас в памяти отзывается дивный запах сирени после летнего дождя. Уже в начале мая начнётся массовая посадка в рамках плана по озеленению всего города на 2021 год», - сообщил Елнар Базыкен.


    Теги:
    Астана Экология Благоустройство
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