Сиреневая аллея появится в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре осуждённые с представителями ДУИС и колледжа города высадили сирень. Акцию по озеленению провели для исправления осуждённых , передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Павлодаре сотрудники службы пробации, а также добровольные волонтёры-осуждённые, состоящие на учёте в службе пробации, совместно с заместителем руководителя по воспитательной работе Павлодарского технологического колледжа и студентами первого курса провели посадку саженцев деревьев на территории колледжа», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

Осуждённые, представители ДУИС и колледжа высадили сирень. В месте посадки, по данным департамента, будет располагаться цветущая аллея. Причём будут проводиться и субботники.

«Целью акции является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к труду, а также исправление осуждённых, чей вид наказания не связан с изоляцией от общества, формирование экологической культуры, а также повышение гражданского самосознания, основанного на любви к Родине», - отметил начальник службы пробации города Павлодар Асет Мынжасаров.

Фото ДУИС по Павлодарской области.