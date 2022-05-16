16 Мая 2022 13:30

Синяя дорожная разметка появится в зонах платных парковок Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане впервые появится дорожная разметка синего цвета. Пилотный проект стартует на столичном бульваре Нуржол, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Парковочного пространства Астаны пояснили, что нововведение предусмотрено для удобства водителей. Синяя разметка поможет водителям лучше и быстрее определять границы платного парковочного пространства.

«Яркие синие линии должны выделять оплачиваемую зону и привлекать внимание водителей. Если нововведение получит одобрение городских властей, в будущем все платные парковочные зоны столицы будут выделены синей дорожной разметкой», - говорится в сообщении «Парковочное пространство Астаны».

Согласно правилам, оплату необходимо произвести в первые 30 минут. В выходные и праздничные дни парковки бесплатные.