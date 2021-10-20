ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - «Синтетику» в особо крупном размере изъяли у жителя Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе совместной спецоперации сотрудников УПН ДП и ДКНБ Алматинской области в центре города Талдыкоргана при личном обыске у 20-летнего местного жителя из сумки изъят полиэтиленовый пакет с веществом, признанным судебной экспертизой, наркотическим средством синтетического происхождения весом 150 грамм.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 296 ч. 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Проводится досудебное расследование.