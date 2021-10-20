РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:36, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Синтетику» в особо крупном размере изъяли у жителя Талдыкоргана

    None
    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - «Синтетику» в особо крупном размере изъяли у жителя Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе совместной спецоперации сотрудников УПН ДП и ДКНБ Алматинской области в центре города Талдыкоргана при личном обыске у 20-летнего местного жителя из сумки изъят полиэтиленовый пакет с веществом, признанным судебной экспертизой, наркотическим средством синтетического происхождения весом 150 грамм.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 296 ч. 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Проводится досудебное расследование.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!