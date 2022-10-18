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    16:45, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    «Синтетику» в особо крупном размере изъяли у жительницы СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - «Синтетику» в особо крупном размере изъяли полицейские у 24-летней жительницы СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Еще летом в поле зрения стражей порядка попала 24-летняя жительница одного из районов СКО. Девушка проживала в Петропавловске на съемных квартирах. Полицейские получили информацию о ее возможной причастности к сбыту наркотиков путем организации закладок. В результате оперативно-розыскных мероприятий она была задержана. У девушки изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом.

    Экспертиза показала, что это синтетический наркотик мефедрон весом 49 грамм, что относится к особо крупному размеру. Этого количества достаточно, чтобы вовлечь в наркоманию около 500 человек.

    Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 297 ч.3 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    «В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Всего с начала года в области зарегистрировано 49 фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 380 кг различных наркотических средств, в том числе более 1,5 кг – синтетических», – сообщил начальник УПН ДП СКО Иван Терзиди.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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