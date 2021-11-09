«Синтетику» в особо крупном размере изъяли у наркосбытчика в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - «Синтетику» в особо крупном размере изъяли у сбытчика наркотиков в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
5 ноября сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области совместно с сотрудниками департамента КНБ РК по Атырауской области задержали подозреваемого в сбыте запрещенных синтетических наркотиков.
Как стало известно, 27-летний мужчина готовил в съемной квартире дозы наркотиков. Во время обыска сотрудники полиции изъяли различные компоненты и предметы для продажи наркотиков. Согласно заключению экспертизы, изъятое наркотическое вещество является «Альфа РVР» общей массой 300 грамм.
В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».
В целом с начала года в Атырауской области по факту сбыта наркотиков задержаны 13 закладчиков из городов Костанай, Актобе, ЗКО и один гражданин Республики Узбекистан. Всего экспертным заключением изъято из незаконного оборота 1 кг 700 грамм наркотиков.
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