«Синтетику» в крупном размере изъяли у жительницы Шымкента

12 Декабря 2022, 13:15

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Синтетические наркотики в крупном размере изъяли у жительницы Шымкента. Наркотики женщина хранила на съемной квартире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Шымкента в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 41-летнюю гражданку, хранившую в одной из съемных квартир города наркотические средства в крупном размере.

«В ходе проверки с ее места жительства изъято порошкообразное наркотическое вещество, упакованное в полиэтиленовый пакет. Согласно заключению экспертизы, изъятое является наркотическим веществом мефедроном, общая масса которого составила 101 грамм. По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания», - сообщили в полиции.

Фото: polisia.kz