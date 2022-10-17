17 Октября 2022, 12:50

«Синтетику» в крупном размере изъяли у закладчика полицейские Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022». В ходе мероприятия на территории города задержан 26-летний житель, который занимался закладкой синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

В ходе очередной закладки мужчину задержали. В автомобиле у него обнаружены и изъяты 100 свертков с синтетическими наркотики. Установлено, что задержанный успел спрятать в двух тайниках завернутые скотчем 30 свертков синтетических наркотиков.

При проверке по месту жительства были обнаружены еще наркотические средства.

Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятых синтетических наркотиков составил более 150 граммов.

В настоящее время по факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.