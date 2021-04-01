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    22:03, 31 Март 2021 | GMT +6

    «Синтетику» на 50 млн тенге изъяли полицейские Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Синтетические наркотики на 50 млн тенге изъяли полицейские города Атырау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 24-летний уроженец Туркестанской области. При обыске в арендованной квартире по улице Гайдара было изъято синтетическое наркотическое вещество общей массой один килограмм, что примерно составляет 3 330 доз. На черном рынке стоимость наркотиков составила бы около 50 млн тенге.

    «По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере», – сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.
    За это преступление лицо наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.​Задержанный в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания города Атырау.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право Борьба с преступностью
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