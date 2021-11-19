«Синтетику» изъяли у алматинца при пересечении государственной границы в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – «Синтетику» изъяли у алматинца полицейские Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В рамках республиканского ОПМ «Рефлекс-2021» сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК с помощью служебной собаки по кличке Юс у жителя города Алматы изъято два целлофановых свертка с психоторопным веществом «эфедрон» общим весом 4 грамма. Подозреваемый задержан при пересечении государственной границы из Киргизской Республики в Республику Казахстан на пропускном пункте поста «Кордай».
«Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Кордайского района. Начато досудебное расследование по статье 286 части четыре и по статье 296 части четыре Уголовного Кодекса Республики Казахстан», – рассказал и.о. начальника УПН ДП Жамбылской области Динмухамед Койториев.
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