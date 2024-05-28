«Синтетику» и боевые патроны от автомата изъяли у жителя Караганды

В Караганде по подозрению в хранении и сбыте синтетических наркотических средств задержали 36-летнего жителя Караганды, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Во время обыска квартиры, в которой проживал подозреваемый, полицейские обнаружили и изъяли 100 упаковочных пакетиков, электронные весы, а также порошкообразное вещество коричневого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению эксперта, вещество является синтетическим наркотиком, общим весом 76,7 г. При обыске личной автомашины закладчика обнаружили патроны калибром 5,45 мм, боевые от АКСУ.

Собранные в ходе следствия материалы доказали полностью вину подсудимого и суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы.