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    00:18, 14 Март 2021 | GMT +6

    «Синтетики» на 100 млн тенге изъяли у поставщика наркотиков в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Синтетические наркотики на 100 млн тенге изъяли у поставщика наркотиков в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции области.

    «12 марта в 09:35 часов в городе Павлодаре оперативники управления по противодействию наркопреступности провели масштабную операцию, в результате которой задержан наркокурьер при попытке сбыта более 1 кг синтетических наркотических средств. Он извлек из тайника-закладки, расположенного в городе Павлодаре.

    Задержанным оказался 24-летний житель южного региона страны, один из крупнейших поставщиков наркотических средств в Павлодарской области,- рассказал начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

    По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС города Павлодара.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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