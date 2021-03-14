«Синтетики» на 100 млн тенге изъяли у поставщика наркотиков в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Синтетические наркотики на 100 млн тенге изъяли у поставщика наркотиков в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции области.

«12 марта в 09:35 часов в городе Павлодаре оперативники управления по противодействию наркопреступности провели масштабную операцию, в результате которой задержан наркокурьер при попытке сбыта более 1 кг синтетических наркотических средств. Он извлек из тайника-закладки, расположенного в городе Павлодаре.

Задержанным оказался 24-летний житель южного региона страны, один из крупнейших поставщиков наркотических средств в Павлодарской области,- рассказал начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС города Павлодара.