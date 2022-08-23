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    22:13, 22 Август 2022 | GMT +6

    «Синтетика» вытеснила традиционные виды наркотиков в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан. В ходе заседания министр внутренних дел рассказал, как борятся с наркопреступностью в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    «Незаконный оборот синтетических наркотиков сегодня значительно повлиял на наркоситуацию не только в Казахстане, но и во всем мире. По причине доступности и дешевизны они активно вытесняют традиционные виды наркотиков (героин, опий, кокаин). Объем изъятой «синтетики» за последние три года увеличился с 6 до 140 кг. За этот период полиция ликвидировала 41 нарколабораторию, 23 из них – в этом году», - сообщил глава МВД РК.

    Министр Марат Ахметжанов напомнил об ужесточении наказания в этой сфере. В частности, что с октября прошлого года «синтетика» приравнена к тяжелым видам наркотиков, и уголовная ответственность за их хранение наступает уже с 1 грамма (ранее – с 50 граммов).

    Зловещие масштабы, по мнению министра, набирает, так называемая, «аптечная наркомания». По инициативе МВД такие препараты как трамадол, тропикамид и закись азота включены в перечень сильнодействующих веществ, но реальная ответственность за их незаконный оборот, к сожалению, отсутствует.

    Марат Ахметжанов обратился к присутствующему на заседании Совета министру здравоохранения Ажар Гиният с предложением усилить контроль за обращением этих препаратов. Это предложение поддержал и Госсоветник Ерлан Карин.

    В то же время МВД работает над усилением ответственности за незаконный оборот прекурсоров для изготовления наркотиков.

    Марат Ахметжанов рассказал о совместном с российским МВД мероприятии – весной этого года пресечена деятельность трансграничной наркогруппы, наладившей производство и поставку «синтетики». И подробно остановился на профилактической работе ведомства.

    «Ежегодно проводится свыше 2000 антинаркотических мероприятий с охватом молодежи и подростков (более 100 тыс. человек ежегодно). Впрочем, важно понимать, что в наркосреду активно втягивается «незанятая молодежь» – это сами себе предоставленные студенты и школьники. А поскольку участия лишь органов полиции и здравоохранения в борьбе с наркоманией недостаточно, то нужно консолидировать совместные усилия госорганов с общественностью страны», – обратился с этими словами министр внутренних дел к членам Совета.

    Фото: polisia.kz

    Теги:
    Борьба с наркотиками для mail.ru Правоохранительные органы
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