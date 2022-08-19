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Синтетические наркотики в особо крупном размере изъяли у подростка в Таразе
19 Августа 2022 17:36

Синтетические наркотики в особо крупном размере изъяли у подростка в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - «Синтетику» в особо крупном размере изъяли у подростка в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области с помощью служебной собаки в городе Таразе, в микрорайоне Мыңбұлақ, задержан 17-летний местный житель, который, по оперативным сведениям, занимался закладками синтетических наркотиков. При задержании подозреваемого в ходе обыска в правом кармане брюк изъяты 32 свертка, обмотанных изолентой синего и черного цвета, внутри которых находились синтетические наркотические средства «альфа-PVP» общим весом 12,76 грамма. Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания города Тараза.

По факту начато досудебное расследование по ст.297 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества». «Проводятся мероприятия по установлению канала поступления наркотических средств и лиц, к ним причастных», – сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области А. Джумабеков.


Фото: polisia.kz


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