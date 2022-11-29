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Синтетические наркотики в особо крупном размере изъяли у петропавловца

29 Ноября 2022, 20:30
Синтетические наркотики в особо крупном размере изъяли у петропавловца

ПЕТРОПАВЛОВСК КАЗИНФОРМ - «Синтетику» в особо крупном размере изъяли у жителя СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Задержали жителя Петропавловска в конце сентября близ одного из гаражных кооперативов по подозрению в сбыте синтетических наркотиков путем закладок. При личном обыске у 24-летнего горожанина изъяли 3 полимерных свертка с кристаллообразным веществом, еще 20 свертков – из портфеля.

В ходе проверки его показаний под стеной одного из гаражей был обнаружен тайник, из которого полицейские изъяли пакет с 60 такими же свертками. Получены результаты экспертизы, согласно которым изъятое вещество является синтетическим наркотиком α-PvP, известным также под названием соль. Общий вес изъятого составил порядка 40 граммов, что относится к особо крупному размеру. Молодой человек содержится под стражей.

«Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Иван Терзиди.

За сбыт наркотиков законодательством предусмотрена строгая ответственность, санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.


Фото: polisia.kz

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