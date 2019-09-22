Синтетические наркотики учат искать служебных собак в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области наркотики полицейским помогают искать четыре служебно-розыскные собаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года Белла, Злат, Буч и Дюк применялись для поиска наркотиков 212 раз. Из них 16 применений способствовали раскрытию наркопреступлений. Собаки помогли изъять свыше 70 кг марихуаны, более 4 гр. героина, почти 5 гр. гашиша.

«Вопреки расхожему мнению, для обучения собак вместо самих наркотиков используются имитаторы – вещества, обладающие схожим запахом. Недавно был приобретён новый имитатор, с помощью которого собаки учатся отыскивать и синтетические наркотики», - отметил начальник центра кинологической службы Самат Тулебаев.

В направлении опознания по запаху в департаменте решили «дефицит кадров». Обучение в Кинологическом центре МВД РК в Алматы прошли два специалиста со своими питомцами. Руководство областного департамента полиции пошло на необычный шаг: рядом с профессиональным кинологом обучался сотрудник оперативно-криминалистического управления.

«Взаимозаменяемость специалистов двух подразделений заметно разгрузит это направление работы. Такое взаимодействие даёт возможность шире использовать одорологическую идентификацию для сбора прочной доказательной базы по многим видам преступлений. Преступник может постараться не оставить ни следа обуви, ни отпечатка пальца, ни волоска, но запах он оставит всегда», - сказал С.Тулебаев.

Вместе с «новоиспечёнными» кинологами в южной столице побывали русский спаниель Дэйзи и немецкая овчарка Айка. Обе собаки сейчас закрепляют полученные навыки на базе центра кинологической службы.

Наиболее востребована линия следовой работы. По ней обучены 17 четвероногих помощников. Из них 14 несут службу в районах области.

В полиции области числятся 49 служебно-розыскных собак, обученных по таким направлениям, как следовая работа, поиск наркотических и взрывчатых веществ, конвойная служба, одорологическая идентификация.

С начала года «четвероногие полицейские» 340 раз «брали след» на местах преступлений.