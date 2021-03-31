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    14:58, 31 Март 2021 | GMT +6

    Синтетические наркотики на 50 млн тенге изъяты в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау полицейские изъяли синтетические наркотики стоимостью 50 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области задержали 24-летнего мужчину. При обыске в арендованной им квартире по улице Гайдара было изъято синтетическое наркотическое вещество общей массой 1 килограмм, что примерно составляет 3 330 доз на общую сумму 50 млн тенге.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере)», - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

    За такие преступления виновные наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Задержанный в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания города Атырау.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Закон и право Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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