Синтетические наркотики на 50 млн тенге изъяты в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау полицейские изъяли синтетические наркотики стоимостью 50 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области задержали 24-летнего мужчину. При обыске в арендованной им квартире по улице Гайдара было изъято синтетическое наркотическое вещество общей массой 1 килограмм, что примерно составляет 3 330 доз на общую сумму 50 млн тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере)», - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

За такие преступления виновные наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Задержанный в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания города Атырау.