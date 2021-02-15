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    12:36, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Синтетические наркотики на 40 млн тенге изъяли у жителя столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в сбыте «дизайнерских» наркотиков задержали столичные полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

    Для пресечения канала поставки синтетических наркотиков на территории столицы сотрудники столичного департамента полиции провели оперативно-розыскные мероприятия.

    Так, в ходе ОРМ полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте «дизайнерских» наркотиков в особо крупном размере. При личном обыске у задержанного изъято около 800 граммов «синтетики», которые он намеревался направить для сбыта в другие регионы республики, такие как Темиртау, Атырау и Павлодар.

    Кроме того, в ходе обыска по месту жительства изъято 7 расфасованных свертков, в которых находились сильнодействующие психотропные вещества «A-PVP» весом более 850 граммов.

    Общий вес изъятого составил более полутора килограмма синтетического наркотического средства «A-PVP» или более 5 тысяч разовых доз «синтетики», цена которых составила бы на черном рынке более 40 млн тенге в денежном эквиваленте от розничных продаж.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана, ведется следствие.

    В рамках расследования уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников преступной цепи, причастных к поставке наркотиков в столицу.


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