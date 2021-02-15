Синтетические наркотики на 40 млн тенге изъяли у жителя столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в сбыте «дизайнерских» наркотиков задержали столичные полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

Для пресечения канала поставки синтетических наркотиков на территории столицы сотрудники столичного департамента полиции провели оперативно-розыскные мероприятия.

Так, в ходе ОРМ полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте «дизайнерских» наркотиков в особо крупном размере. При личном обыске у задержанного изъято около 800 граммов «синтетики», которые он намеревался направить для сбыта в другие регионы республики, такие как Темиртау, Атырау и Павлодар.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства изъято 7 расфасованных свертков, в которых находились сильнодействующие психотропные вещества «A-PVP» весом более 850 граммов.

Общий вес изъятого составил более полутора килограмма синтетического наркотического средства «A-PVP» или более 5 тысяч разовых доз «синтетики», цена которых составила бы на черном рынке более 40 млн тенге в денежном эквиваленте от розничных продаж.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана, ведется следствие.

В рамках расследования уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников преступной цепи, причастных к поставке наркотиков в столицу.