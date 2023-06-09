Синтетические наркотики изготавливали в однокомнатной квартире алматинской многоэтажки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Синтетику» изготавливали в однокомнатной квартире алматинской многоэтажки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Цех по производству синтетических наркотиков функционировал в однокомнатной квартире одного из домов по улице Сатпаева. Предварительно установлено, что 21-летний мужчина снял в аренду квартиру, посредством соцсетей получил инструкцию по изготовлению мефедрона, специальную посуду и прекурсоры, затем привлек к своему «бизнесу» двоих парней и двух девушек.

«В ходе обыска изъята пластиковая банка с кристально-порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом, емкости с прекурсорами и солевой кислотой, специальная лабораторная посуда, электронные весы и другая атрибутика, использованная злоумышленниками при производстве синтетического психотропного вещества. Ответственный по выпуску наркотиков, нигде не работающий гражданин С., 2002 года рождения, по полученной инструкции изготовил крупную партию мефедрона. Это подтвердила судебно-химическая экспертиза. Начато досудебное расследование», – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Остальные задержанные, также нигде не работающие молодые люди, 1997, 2004 и 2002 годов рождения, дали признательные показания. В полиции также сообщили, что в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.