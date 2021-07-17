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    03:00, 17 Июль 2021 | GMT +6

    Синоптики сообщили о метеоусловиях в городах Казахстана 17 июля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 июля неблагоприятных метеорологических условий в городах Казахстана не ожидается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населённых пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


    Теги:
    Погода Казгидромет Экология
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