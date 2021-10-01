Синоптики сообщили казахстанцам о погоде в октябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, каким будет октябрь в Казахстане, рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Октябрь – время перехода от осени к предзимью. В это время погода преподносит свои сюрпризы, в особенности в северных регионах – по многолетним данным могут наблюдаться метели и даже установиться снежный покров.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается около многолетней нормы на большей части страны. Выше нормы на 1° в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской областей, в западной половине Туркестанской, на юго-западе Карагандинской, на юге Костанайской области.

Количество осадков предполагается около нормы на большей части республики. Осадков меньше нормы ожидается в Мангистауской, Кызылординской областях, на большей части Атырауской, Актюбинской Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, в южной половине Костанайской, на западе и юге Карагандинской, на юго-западе Восточно-Казахстанской области.

Согласно прогнозу, холодный антициклон из районов Скандинавии и Баренцева моря, смещаясь через Европейскую территорию России, в начале октября будет формировать погоду в западной половине республики. На севере, востоке, юго-востоке и в центре Казахстана, напротив, из-за ложбина западного и южного циклонов и с прохождением активных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег, туман и гололедные явления, усиление ветра на севере с низовой метелью), в горных районах Казахстана возможны сильные осадки.

В первой декаде месяца вторжение северо-западного антициклона на западные регионы обусловит понижение температуры воздуха ночью до заморозков 1-3 градуса, днем до +10+15°С. С дальнейшим проникновением холодных воздушных масс на северо-западе, севере, востоке и в центре Казахстана температура понизится ночью от -5+5°С до -1-8°С, днем от +3+10°С до 0,+5°С. На юге и юго-востоке страны в середине первой декады ночью похолодает до заморозков 1-3 градуса, днем до +5+13°С. Со второй половины первой декады потеплеет на большей части республики на 10-12 градусов.

Во второй и третьей декадах октября, с юго-западным выносом теплых воздушных масс из районов Средиземного моря и Средней Азии, в отдельные дни, ожидаются кратковременные волны тепла, днем воздух прогреется до +13+18°С, на юго-западе, юге, юго-востоке республики - до +19+25°С. Прогнозируются также осенние холодные дни с осадками, порывистым ветром, частые вторжения арктических воздушных масс обусловят понижение температуры воздуха. В северной половине Казахстана предполагаются понижения температуры воздуха ночью до -4-10°С, днем до -2+3°С, в южной половине - ночью до -5+5°С, днем до +7+12°С.