Синоптики СКО: весна в этом году наступила позже

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском областном филиале РГП «Казгидромет» рассказали, когда в регионе наступила настоящая весна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники метеослужбы пояснили, что даты устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через различные градации - минус 5, 0, плюс 5 градусов и тому подобное - относятся к важным характеристикам погоды, которые указывают на климатические особенности конкретного года.

«Весенний переход средней суточной температуры воздуха через 0 градусов связан с ранним или поздним сходом снежного покрова, просыханием почвы, вскрытием рек. От даты наступления устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через плюс 5 градусов зависит вегетация озимых и холодостойких растений. Прогноз дат перехода оказывает существенную помощь в планировании деятельности ряда отраслей народного хозяйства», - отметили в филиале.

В Северо-Казахстанской области в этом году «весна» наступила с 3-го по 9-е апреля. Раньше всех среднесуточная температура устойчиво превысила 0 градусов в селе Явленке Есильского района. Позже всего - в селе Актуесай Уалихановского района.

В прошлом году весна пришла в регион на одну-две недели раньше - 27-31 марта.

По прогнозам синоптиков, во второй декаде апреля температура воздуха будет повышаться. Ночью – до плюс 1-6 градусов, днем – 13-18 тепла. Затем ожидается похолодание ночью до минус 2-7 градусов, днем – плюс 3-8 градусов. В конце декады температура воздуха вновь повысится.