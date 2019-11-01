Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ноябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ноябре с частой сменой циклонов и антициклонов температура воздуха ожидается около климатической нормы на большей части территории республики, лишь с юго-западными потоками с районов Азии в юго-восточной половине Казахстана прогнозируется теплее на 1°С, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Прохождение атмосферных фронтов обусловит неустойчивую погоду, которая будет сопровождаться осадками, усилением ветра, на севере с метелью, туманами и гололедом.

В течение месяца ожидаются 3 волны похолодания в каждой из декад.

Волна холода в первой декаде охватит практически весь Казахстан. К началу декады на западе , к середине периода на северо-западе, севере, в центре и на востоке в ночные часы температура понизится до 5…10, местами 13 мороза, днем до 0…5 мороза, местами 5 тепла, в южной половине - ночью до 0…5, местами 10 мороза, днем до 3…8 тепла.

Затем ожидается небольшое повышение температуры воздуха на севере, в центре и на востоке ночью до 0…5 мороза, местами 3 тепла, днем до 3…8 тепла. На западе и юге страны температура воздуха повысится ночью до 0…5, местами 8 тепла, днем до 8…13 тепла. В самом конце декады на территорию республики будет оказывать влияние очередной антициклон и температура вновь понизится.

Наиболее интенсивными ожидаются понижения температуры во второй и третьей декадах, что возможно приведёт к установлению снежного покрова в северных областях.

Как правило, средняя дата установления устойчивого снежного покрова в северной половине ожидается в первой половине ноября, в южных регионах - конец ноября – начало декабря.