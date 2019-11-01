+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 14 °С
USD 388.67 EUR 433.83
RUB 6.07 CNY 55.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ноябре

1 Ноября 2019 17:25
Поделиться:
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ноябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ноябре с частой сменой циклонов и антициклонов температура воздуха ожидается около климатической нормы на большей части территории республики, лишь с юго-западными потоками с районов Азии в юго-восточной половине Казахстана прогнозируется теплее на 1°С, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Осадки и похолодание – прогноз погоды на 2 – 4 ноября
Гололед и осадки ожидаются в Казахстане 1 ноября Сильный ветер ожидается в столице 1 ноября О метели и гололеде предупредили костанайцев

Прохождение атмосферных фронтов обусловит неустойчивую погоду, которая будет сопровождаться осадками, усилением ветра, на севере с метелью, туманами и гололедом.

В течение месяца ожидаются 3 волны похолодания в каждой из декад.

Волна холода в первой декаде охватит практически весь Казахстан. К началу декады на западе , к середине периода на северо-западе, севере, в центре и на востоке в ночные часы температура понизится до 5…10, местами 13 мороза, днем до 0…5 мороза, местами 5 тепла, в южной половине - ночью до 0…5, местами 10 мороза, днем до 3…8 тепла.

Затем ожидается небольшое повышение температуры воздуха на севере, в центре и на востоке ночью до 0…5 мороза, местами 3 тепла, днем до 3…8 тепла. На западе и юге страны температура воздуха повысится ночью до 0…5, местами 8 тепла, днем до 8…13 тепла. В самом конце декады на территорию республики будет оказывать влияние очередной антициклон и температура вновь понизится.

Наиболее интенсивными ожидаются понижения температуры во второй и третьей декадах, что возможно приведёт к установлению снежного покрова в северных областях.

Как правило, средняя дата установления устойчивого снежного покрова в северной половине ожидается в первой половине ноября, в южных регионах - конец ноября – начало декабря.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив