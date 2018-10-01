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Синоптики рассказали о погоде в Астане на ближайшие три дня
13 Октября 2018 00:06 107
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие три дня температура не поднимется выше 4 градусов, передает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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13 октября ожидается переменная облачность, временами осадки. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 0...+2 °С, днем +2...+4 °С.
14 октября: переменная облачность, временами осадки. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 0...-2°С, днем +1...+3 °С.
15 октября: облачно, временами осадки. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0 °С, днем +1...+3 °С.
Ключевые слова: Погода, Астана, Казгидромет,
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