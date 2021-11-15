+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 1 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня

15 Ноября 2021 12:45
Поделиться:
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 ноября 2021 года опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября Туман и гололед: ДЧС обратился к алматинцам О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области

С Атлантическим циклоном и с прохождением атмосферных фронтов, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки (дождь, снег), в северных регионах - снег, туман, гололед, а также порывистый ветер с метелью.

17-18 ноября в южных, юго-восточных регионах ожидаются сильные осадки, 18 ноября, с вторжением холодного северо-западного антициклона, на западе республики ожидается прекращение осадков. Понижение температуры воздуха на северо-западе ночью до 12…17 мороза, днем до 7…12 мороза, на севере, в центре ночью до 13…20, днем до 5…15 мороза, на востоке ночью до 6…18, днем до 1…10 мороза, в южных регионах ночью до 5…13 мороза, днем до 5 мороза…5 тепла


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
Туман и гололед: ДЧС обратился к алматинцам
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
Популярное
1 Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
2 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
3 Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
4 Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
5 Дедовщина в спортинтернате Степногорска: накажут ли за это чиновников
6 Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Читайте также
Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
Дедовщина в спортинтернате Степногорска: накажут ли за это чиновников
Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив