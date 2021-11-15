Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 ноября 2021 года опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

С Атлантическим циклоном и с прохождением атмосферных фронтов, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки (дождь, снег), в северных регионах - снег, туман, гололед, а также порывистый ветер с метелью.

17-18 ноября в южных, юго-восточных регионах ожидаются сильные осадки, 18 ноября, с вторжением холодного северо-западного антициклона, на западе республики ожидается прекращение осадков. Понижение температуры воздуха на северо-западе ночью до 12…17 мороза, днем до 7…12 мороза, на севере, в центре ночью до 13…20, днем до 5…15 мороза, на востоке ночью до 6…18, днем до 1…10 мороза, в южных регионах ночью до 5…13 мороза, днем до 5 мороза…5 тепла