Синоптики рассказали, какой будет зима в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какая погода ожидается на ближайшее время, и какой будет наступающая зима. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК рассказали директор Гидрометцентра Марина Шмидт и начальник управления долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Гульмира Акишева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительному прогнозу в ноябре ожидается частая смена синоптических процессов, которая приведет к колебаниям температуры от умеренных морозов до их ослабления с осадками, в сопровождении с порывистым ветром, гололедицей на дорогах и образованием тумана в ночные и утренние часы. Ощутимые морозы следует ожидать в середине первой, второй и третьей декад ноября, когда столбики термометров могут понизиться: в северной половине Казахстана ночью до 10...20 мороза, днем до 5...10 мороза. В южной половине ночью до 5...10 мороза, днем до 0...5 мороза», - сообщила Гульмира Акишева.

Как отметила Марина Шмидт, согласно консультативному долгосрочному прогнозу (оправдываемость 55-60%), приближающаяся зима в Казахстане ожидается холодной и с осадками в пределах нормы.

«В декабре частое вторжение холодных антициклонов обусловит морозную и малоснежную погоду на большей части страны с температурой воздуха ниже климатической нормы на 1°С, за исключением запада и востока страны, где температурный фон ожидается около нормы. Осадки умеренного характера пройдут лишь на северо-востоке, местами - на юго-западе, юге, а также в горных и предгорных районах юго-востока и востока страны», - сказала она.

В январе 2019 года, по информации Марины Шмидт, с господством сибирского антициклона на большей части страны температурный фон предполагается ниже средних многолетних значений на 1°С и малоснежным. Исключение составят западные и южные регионы республики, где температурный фон ожидается близким к норме. Количество осадков за месяц ожидается около нормы на западе и местами в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны.

«В феврале с ультраполярным вторжением средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже средних многолетних значений на 1...2°С, лишь на юго-востоке страны - в пределах климатической нормы. Количество осадков за месяц ожидается около нормы на западе и юго-востоке, а также местами - в горных и предгорных районах юга и востока страны», - сообщила спикер.

Как проинформировали сотрудники Гидрометцентра, начало календарной весны придет в среднемноголетние сроки и ознаменуется чередованием возврата холодов и оттепелей, а также обилием осадков.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С, лишь на западе, юге и юго-востоке страны - около нормы.

Количество осадков за март предполагается больше нормы, лишь местами на юго-западе и юго-востоке страны - около нормы.

Консультативный прогноз погоды на период ноябрь 2018 - март 2019 годов был направлен местным исполнительным органам и службам ЧС для подготовки к зимнему периоду.

Спикеры также отметили, что сезонный прогноз носит консультативный характер с вероятностью 55-60%, который в последующем уточняется прогнозами погоды на месяц, декаду и прогнозами на более короткие сроки.



Автор: Лаура Амантаева