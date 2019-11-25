Синоптики рассказали, каким будет декабрь в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, по прогнозам синоптиков, ожидается температура ниже нормы на один градус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В филиале РГП «Казгидромет» рассказали, что средняя температура воздуха в первом зимнем месяце составит 11-15 градусов мороза.

В первой декаде декабря ожидается понижение температуры ночью до минус 18-23 градусов, днем – до -17, местами 22 градусов мороза. Затем температура повысится ночью до 13-18 мороза, днем – до минус 7-12 градусов. В конце декады вновь похолодает ночью до минус 22-27 градусов, днем – до 16-21 мороза.

Во второй декаде североказахстанцев ожидает морозная погода. Температура воздуха будет колебаться ночью от тридцатиградусных морозов до минус 9-14, днем – от 16-21 до 3-8 мороза. К концу декады ожидается ночью 16-21 градус ниже нуля, местами до минус 26, днем – минус 10-15, местами минус 20 градусов.

В начале третьей декады снова похолодает. Ночью столбик термометра будет опускаться до минус 16-21, местами 27-32 градусов. Днем – от 10-15 до 20-25 мороза. Затем немного потеплеет: ночью – до 8-13 градусов ниже нуля. Днем - до 0 – минус 5 градусов. В конце декады – еще одна волна похолодания. Ночью – до 16-21 мороза, днем – 8-13 градусов ниже нуля.

Количество осадков за месяц ожидается около и больше нормы. В первой, второй и в конце третьей декады прогнозируется местами снег, усиление ветра западных направлений со скоростью 15-20 метров в секунду. В начале и конце месяца - гололед. В первой декаде – туман. Метель возможна в конце первой, середине второй и в конце третьей декады.