Синоптики прогнозируют осадки на большей части и похолодание на юге Казахстана

Большая часть Казахстана 25-27 января будет находиться во власти южного циклона и атмосферных фронтов, с которыми ожидаются обильные осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде мокрого снега и дождя, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Кроме того, прогнозируется усиление ветра с метелью, в горных районах юга ожидаются сильный снег, гололед, туман.

Лишь в западной половине республики будет по-прежнему господствовать западный антициклон - сохраняется ясная, морозная погода.

На большей части страны в температурном фоне значительных изменений не прогнозируется, в южных регионах температура воздуха ночью понизится до 8-13, в горных районах 18-23 мороза, днем до 2-7, в горных районах 10-15 мороза.