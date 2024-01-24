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    14:50, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Синоптики прогнозируют осадки на большей части и похолодание на юге Казахстана

    метель
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Большая часть Казахстана 25-27 января будет находиться во власти южного циклона и атмосферных фронтов, с которыми ожидаются обильные осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде мокрого снега и дождя, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Кроме того, прогнозируется усиление ветра с метелью, в горных районах юга ожидаются сильный снег, гололед, туман.

    Лишь в западной половине республики будет по-прежнему господствовать западный антициклон - сохраняется ясная, морозная погода.

    На большей части страны в температурном фоне значительных изменений не прогнозируется, в южных регионах температура воздуха ночью понизится до 8-13, в горных районах 18-23 мороза, днем до 2-7, в горных районах 10-15 мороза.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Снег Непогода Зима
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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