14:50, 24 Январь 2024 | GMT +6
Синоптики прогнозируют осадки на большей части и похолодание на юге Казахстана
Большая часть Казахстана 25-27 января будет находиться во власти южного циклона и атмосферных фронтов, с которыми ожидаются обильные осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде мокрого снега и дождя, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Кроме того, прогнозируется усиление ветра с метелью, в горных районах юга ожидаются сильный снег, гололед, туман.
Лишь в западной половине республики будет по-прежнему господствовать западный антициклон - сохраняется ясная, морозная погода.
На большей части страны в температурном фоне значительных изменений не прогнозируется, в южных регионах температура воздуха ночью понизится до 8-13, в горных районах 18-23 мороза, днем до 2-7, в горных районах 10-15 мороза.