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    23:54, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Синоптики прогнозируют до +37 в отдельных регионах Казахстана

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 11 июня распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.

    жара
    Фото: Сара Кабиева/Kazinform

    — Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на востоке РК. На остальную часть страны сохранит свое влияние циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге — с пыльной бурей, на юго-западе ночью и утром — туман, — сообщают синоптики.

    В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, области Абай, на севере Западно-Казахстанской, на западе, юге Павлодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, в южной половине Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на северо-западе, востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангистауской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау, на западе Карагандинской области, на юго-западе, юге области Абай, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем в Алматинской, в области Жетысу, Западно-Казахстанской, Атырауской, на юге области Абай ожидается сильная жара 35-37 градусов.

    Теги:
    Погода Казгидромет
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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