Синоптики прогнозируют до +37 в отдельных регионах Казахстана

— Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на востоке РК. На остальную часть страны сохранит свое влияние циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге — с пыльной бурей, на юго-западе ночью и утром — туман, — сообщают синоптики.

В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, области Абай, на севере Западно-Казахстанской, на западе, юге Павлодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, в южной половине Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на северо-западе, востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангистауской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау, на западе Карагандинской области, на юго-западе, юге области Абай, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Алматинской, в области Жетысу, Западно-Казахстанской, Атырауской, на юге области Абай ожидается сильная жара 35-37 градусов.